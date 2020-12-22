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В России выявили 1 424 мутации коронавируса
В России выявили 1 424 мутации коронавируса. Об этом во вторник, 22 декабря, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова, передает РИА Новости. Руководитель ведомства назвала подобную ситуацию обычной.

В России выявили 1 424 мутации коронавируса. Об этом во вторник, 22 декабря, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова, передает РИА Новости.

Руководитель ведомства назвала подобную ситуацию обычной.

«Это обычная рутинная работа, но ни одна из этих мутаций не связана с изменением свойств вируса, в том числе трансмиссивности (возможность передачи от человека к человеку — прим. ред.) и патогенности», — пояснила Попова.

По ее словам, специалисты не обнаружили у россиян мутаций, о которых ранее сообщали ученые из Великобритании. Найденный ими новый штамм коронавируса распространяется быстрее.

Анна Попова добавила, что в Великобритании мутация COVID-19 связана со спайковым белком — белком шипов вируса, который отвечает за его присоединение к клеткам восприимчивого организма.