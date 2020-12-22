В России ввели новые санитарные правила для рынков и магазинов

В России ввели новые санитарно-эпидемиологические правила для рынков и магазинов. Они вступят в силу с 1 января 2021 года будут действовать шесть лет.

В России ввели новые санитарно-эпидемиологические правила для рынков и магазинов. Об этом во вторник, 21 декабря, сообщили на интернет-портале правовой информации.

Новые правила Роспотребнадзора вступят в силу с 1 января 2021 года будут действовать шесть лет. Кондитерские изделия с кремом станут продавать только в упаковке, картофель и корнеплоды храниться на складах магазинов и рынков в темноте. Лед, который используют для охлаждения продуктов, изготавливать только из питьевой воды. По новым санитарным нормам, прекратят реализацию негерметичных, деформированных консервов и банок, позеленевших клубней картофеля, повторно размороженной и замороженной продукции и непотрошеной птицы.

Кроме того, в продаже не станет утиных и гусиных яиц, продуктов домашнего приготовления. Сырое молоко продавать продолжат, но покупателей станут информировать о его обязательном кипячении.