В России студентам начнут выдавать электронные дипломы
В России студентам начнут выдавать электронные дипломы. Сейчас цифровые технологии активно внедряются в структурные подразделения вузов.
В России студентам начнут выдавать электронные дипломы. Об этом во вторник, 22 декабря, сообщил
По ее словам, сейчас цифровые технологии активно внедряются в структурные подразделения вузов. Особенно в те, которые занимаются трудоустройством студентов.
Напомним, что до конца 2021 года в России начнется выдача электронных паспортов. Это будет пластиковая карта с теми же данными, что и в бумажном документе.