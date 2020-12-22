В России студентам начнут выдавать электронные дипломы

В России студентам начнут выдавать электронные дипломы. Сейчас цифровые технологии активно внедряются в структурные подразделения вузов.

В России студентам начнут выдавать электронные дипломы. Об этом во вторник, 22 декабря, сообщил ТАСС со ссылкой на замглавы Минобрнауки Елену Дружинину.

По ее словам, сейчас цифровые технологии активно внедряются в структурные подразделения вузов. Особенно в те, которые занимаются трудоустройством студентов.

Напомним, что до конца 2021 года в России начнется выдача электронных паспортов. Это будет пластиковая карта с теми же данными, что и в бумажном документе.