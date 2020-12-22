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В России станут сносить шлагбаумы, которые мешают проезду пожарных
В России станут сносить шлагбаумы, которые мешают проезду пожарных. Новые правила противопожарной безопасности предписывают, что шлагбаумы должны открываться сразу же при подъезде спасателей. Если есть кнопка экстренного вызова или диспетчер, который может его открыть, то устройство под запрет не попадает.

С 1 января демонтируют конструкции, мешающие вьезду пожарных машин. Об этом во вторник, 22 декабря, сообщает РИА Новости.

Новые правила противопожарной безопасности предписывают, что шлагбаумы должны открываться сразу же при подъезде спасателей. По словам директора департамента профилактической работы МЧС Рината Еникеева, если у двора нет управляющей компании, и шлагбаум некому будет открыть и встретить пожарные подразделения, его демонтируют. Если есть кнопка экстренного вызова или диспетчер, который может его открыть, то устройство под запрет не попадает, говорит чиновник.