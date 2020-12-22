В России станут сносить шлагбаумы, которые мешают проезду пожарных

В России станут сносить шлагбаумы, которые мешают проезду пожарных. Новые правила противопожарной безопасности предписывают, что шлагбаумы должны открываться сразу же при подъезде спасателей. Если есть кнопка экстренного вызова или диспетчер, который может его открыть, то устройство под запрет не попадает.