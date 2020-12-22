В России приняли закон о восстановлении вытрезвителей

Госдума приняла закон о восстановлении вытрезвителей в России. Перед тем, как поместить в учреждение пьяного человека, его осмотрят врачи.

Госдума приняла закон о восстановлении вытрезвителей в России. Об этом во вторник, 22 декабря, сообщили на сайте нижней палаты парламента.

Закон с 1 января 2021 года дает право создать медицинские вытрезвители на базе частных организаций.

Отметим, что перед тем, как поместить в учреждение пьяного человека, его осмотрят врачи.