В России приняли закон о единой минимальной цене на табак

Госдума приняла закон о единой минимальной цене на табак в России. Однако на ценах сигарет в магазинах это не скажется.

Госдума приняла закон о единой минимальной цене на табак в России. Об этом во вторник, 22 декабря, сообщило РИА Новости .

В связи с принятием нового закона, на табак установят единую минимальную цену. Скидок на продукцию не будет. Однако на ценах сигарет в магазинах это не скажется.

«Принятие предлагаемых изменений позволит избежать риска необоснованного занижения цен, препятствующего реализации политики государства в сфере защиты здоровья населения и предотвратить насыщение российского рынка табачных изделий дешевой контрафактной и контрабандной продукцией, что в свою очередь обеспечит повышение доходов государства от уплаты акцизов, НДС и налога на прибыль», — рассказали авторы закона.