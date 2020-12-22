В России появилось первое совместное отделение Сбербанка и «McDonald's»

Во Владивостоке появилось первое совместное отделение Сбербанка и McDonald’s. По словам гендиректора McDonald’s в России Марка Карена, эта идея — результат соглашения о развитии партнерства, подписанного между компаниями в прошлом году.

Во Владивостоке появилось первое совместное отделение Сбербанка и McDonald’s. Об этом во вторник, 22 декабря, сообщило РИА Новости со ссылкой на пресс-службу банка

По словам гендиректора McDonald’s в России Марка Карена, эта идея — результат соглашения о развитии партнерства, подписанного между компаниями в прошлом году. Отметим, что Сбербанк и McDonald’s уже реализовали подобный проект в Москве.

Однако в том отделении можно было купить только кофе, а еду приходилось заказывать.