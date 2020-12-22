В России малоимущих предложили освободить от НДС на продукты питания

В России малоимущих предложили освободить от НДС на продукты питания. Эксперт Максим Петунин направил в Минпромторг письмо, в котором предложил возвращать пенсионерам и малоимущим 10-20% от НДС.

Директор Института социальных исследований и развития гражданских инициатив Максим Петунин предложил освободить пенсионеров и малоимущих граждан от НДС на продукты. Об этом во вторник, 22 декабря, сообщает РИА Новости.

По словам Петунина, у этой категории на еду уходит большая доля расходов. Эксперт направил в Минпромторг письмо, в котором он предложил возвращать 10-20% от НДС.

Напоминаем, на прошлой неделе правительство объявило меры по сдерживанию роста цен на продукты. На этой неделе глава комиссии Общественной Палаты Юлия Оглоблина предложила ввести для малоимущих продуктовые карточки и социальное питание.