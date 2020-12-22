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В Михайловском районе пропала женщина
В последний раз пенсионерку видели 12 декабря, с тех пор ее местонахождение неизвестно.

В поселке Октябрьский Михайловского района пропала 87-летняя Людмила Николаевна Михина. Об этом сообщили волонтеры отряда «Лиза Алерт Рязань».

В последний раз пенсионерку видели 12 декабря, с тех пор ее местонахождение неизвестно.

Приметы: рост 160 сантиметров, нормальное телосложение, седые короткие волосы.

Была одета: возможно, черное стеганое замшевое пальто.

Всех, кто что-то знает о пропавшей, просят обращаться по телефону 8 800 700 54 52, 112.