В девяти районах Рязанской области на день отключат телевещание
В девяти районах Рязанской области на день отключат теле- и радиовещание. Об этом сообщил Рязанский ОРТПЦ.
В девяти районах Рязанской области на день отключат теле- и радиовещание. Об этом сообщил Рязанский ОРТПЦ.
На РТПС Мосолово проведут неотложные работы по монтажу, передающее оборудование полностью отключат. В зависимости от погодных условий 22 или 23 декабря вещание на 5 часов прервут в Кораблинском, Путятинском, Сапожковском, Сараевском, Спасском, Старожиловском, Ухоловском, Чучковском и Шиловском районах.
Режим работы других объектов филиала не изменится.