В девяти районах Рязанской области на день отключат телевещание

В девяти районах Рязанской области на день отключат теле- и радиовещание. Об этом сообщил Рязанский ОРТПЦ.

В девяти районах Рязанской области на день отключат теле- и радиовещание. Об этом сообщил Рязанский ОРТПЦ.

На РТПС Мосолово проведут неотложные работы по монтажу, передающее оборудование полностью отключат. В зависимости от погодных условий 22 или 23 декабря вещание на 5 часов прервут в Кораблинском, Путятинском, Сапожковском, Сараевском, Спасском, Старожиловском, Ухоловском, Чучковском и Шиловском районах.

Режим работы других объектов филиала не изменится.