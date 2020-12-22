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В Башкирии мужчина зарезал женщину на остановке
В городе Стерлитамаке во вторник, 22 декабря, мужчина зарезал женщину на остановке. Подозреваемого нашли и задержали.

В городе Стерлитамаке во вторник, 22 декабря, мужчина зарезал женщину на остановке. Об этом сообщили в Следственном комитете республики Башкортостан .

По словам очевидцев, мужчина напал и порезал ножом женщину на остановке рядом с торговым центром. Она скончалась до приезда медиков. Подозреваемого нашли и задержали.

" В настоящее время следователем СКР совместно с сотрудниками полиции проведен осмотр места происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза, с подозреваемым проводятся следственные действия", — прокомментировали в Следственном комитете.