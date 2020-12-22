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В 2021 году в Рязани вырастет тариф на холодную воду
С 1 июля года стоимость одного кубометра холодной воды для горожан вырастет до 28,21 рублей. Стоимость водоотведения поднимется до 32,84 рублей за кубометр.

С июля 2021 года в Рязани вырастет тариф на холодную воду. Соответствующее постановление опубликовала региональная энергетическая комиссия.

С 1 июля года стоимость одного кубометра холодной воды для горожан вырастет до 28,21 рублей. Сейчас тариф составляет 27,70 рублей.

Стоимость водоотведения поднимется до 32,84 рублей за кубометр. До лета стоимость останется прежней — 31,36 рублей.