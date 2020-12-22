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В Краснодаре мужчина 20 раз ударил девушку ножом
В Краснодаре мужчина убил девушку, 20 раз ударив ее ножом. Они поссорились.

В Краснодаре мужчина убил девушку, 20 раз ударив ее ножом. Об этом во вторник, 22 декабря, сообщил региональный Следственный комитет.

Ночью 18 декабря 35-летний местный житель с новой 27-летней знакомой находился на улице Свободы в поселке Знаменском. Они поссорились и мужчина 20 раз ударил девушку ножом. После этого он уехал. Девушке хватило сил вызвать такси. Приехавший водитель вызвал скорую помощь. Врачи забрали девушку в больницу, однако она умерла по дороге.

Убийцу разыскали и задержали. Мужчине предъявили обвинение по части 1 статьи 105 (Убийство).