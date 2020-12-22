Терапевт Минздрава рассказала, кого не прививают от COVID-19

Директор НМИЦ терапии и профилактической медицины Минздрава России, член-корреспондент РАН Оксана Драпкина рассказала, кого не прививают от COVID-19. По ее словам, вакцинация не положена тем, кто уже перенес коронавирус и имеет антитела иммуноглобулина класса G.

Директор НМИЦ терапии и профилактической медицины Минздрава России, член-корреспондент РАН Оксана Драпкина рассказала, кого не прививают от COVID-19. По ее словам, вакцинация не положена тем, кто уже перенес коронавирус и имеет антитела G, передает РИА Новости.

Драпкина пояснила, что переболевших можно выявить по наличию антител иммуноглобулина класса G.

Напомним, в начале декабря Владимир Путин попросил вице-премьера Татьяну Голикову приступить к масштабной вакцинации.