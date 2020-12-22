Телефонные мошенники украли у двоих рязанцев почти миллион рублей

Злоумышленники представлялись сотрудниками службы безопасности банка и просили выполнить ряд действий, чтобы «обезопасить сбережения». В итоге их жертвы передали свои личные данные.

Телефонные мошенники украли у двоих рязанцев почти миллион рублей. Об этом во вторник, 22 декабря, сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Злоумышленники представлялись сотрудниками службы безопасности банка и просили выполнить ряд действий, чтобы «обезопасить сбережения». В итоге их жертвы передали свои личные данные. Со счета 23-летнего предпринимателя пропали 412 тысяч, а с карты 32-летнего рабочего — 460 тысяч рублей.

К хищениям причастны разные люди.

Полицейские завели дела по части 3 статьи 159 УК. Злоумышленникам грозит до шести лет тюрьмы.