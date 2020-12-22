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Суд вынес приговор рязанцу, который ударил знакомого ножом и оставил умирать
Инцидент произошел в селе Сасыкино Шиловского района. Сначала молодой человек отрицал свою вино, но позже признался и раскаялся.

Суд вынес приговор жителю Рязанской области, который ударил знакомого ножом в грудь и оставил умирать. Инцидент произошел в селе Сасыкино Шиловского района, сообщил сайт регионального СУ СКР.

Известно, что ночью 19 мая двое молодых людей выпивали в доме одного из них и поссорились. Во время конфликта 22-летний гость ударил 19-летнего товарища ножом в грудь. Молодой человек подумал, что его собутыльник скончался, и скрылся.

Потерпевшему вовремя оказали медпомощь, он выжил. В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по части 3 статьи 30, части 1 статьи 105 УК. Сначала он отрицал свою вино, но позже признался и раскаялся.

Молодого человека приговорили к шести годам заключения в колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.