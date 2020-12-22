Специалисты «Газпром газораспределение Рязанская область» установили защитный футляр на газопровод высокого давления

Необходимость установки футляра возникла из-за строительства дороги, которая соединит земли, выделенные под застройку многодетным семьям, с деревней Мантурово Рыбновского района, рассказали в пресс-службе компании.

Сотрудники «Газпром газораспределение Рязанская область» завершили монтаж защитного футляра на действующем газопроводе высокого давления. Необходимость установки футляра возникла из-за строительства дороги, которая соединит земли, выделенные под застройку многодетным семьям, с деревней Мантурово Рыбновского района, рассказали в пресс-службе компании. Этот газопровод обслуживает 10 населенных пунктов, а это 950 домовладений.

«Защитный футляр длиной 20 метров. Он состоит из двух стеклопластиковых полусфер, стянутых между собой болтами из нержавеющей стали. В случае утечки, для обнаружения и отвода газа, из одного конца защитного футляра запроектирована контрольная трубка. Данный футляр не требует специального обслуживания, а срок его эксплуатации составляет 50 лет», — отметил заместитель главного инженера АО «Газпром газораспределение Рязанская область» Сергей Кормухин.