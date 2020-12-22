Со среды изменится схема движения маршрутки №30

Изменения будут действовать на период режима повышенной готовности. Анализ пассажиропотока покажет, нужно ли вводить их на постоянной основе.

Со среды, 23 декабря, в Рязани изменится схема движения маршрутки №30М3, которая следует от БСМП до улицы Березовой. Об этом сообщили в мэрии.

Конечной остановкой будет «улица Березовая», от нее маршрутки проследуют через остановки «Школа (улица Черновицкая)», «БСМП», «Технологический колледж» в прямом и обратном направлениях, далее по маршруту.

Изменения будут действовать на период режима повышенной готовности. Анализ пассажиропотока покажет, нужно ли вводить их на постоянной основе.