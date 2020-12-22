Следователи разыскивают свидетелей прошлогоднего ДТП с пешеходом в Михайловском районе
Ранее очевидцы сообщали, что водитель скрылся, но в полиции это опровергли. Свидетелей просят обращаться по телефону 29-74-99.
Следственное управление регионального УМВД разыскивает свидетелей прошлогоднего ДТП с пешеходом в Михайловском районе.
Примерно в 17:10 27 декабря 2019 года в селе Щетиновка водитель «шестерки» сбил 38-летнего мужчину. Пешеход скончался.
Ранее очевидцы сообщали, что водитель скрылся, но в полиции это опровергли.
Свидетелей просят обращаться по телефону 29-74-99.