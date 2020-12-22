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Следком выяснит причину смерти пенсионерки под Рязанью
Об этом РЗН. инфо во вторник, 22 декабря, сообщила старший следователь Рязанского МСО СУ СКР по области Юлия Баранова. Она уточнила, что после гибели 62-летней женщины следователи начали проверку и назначили необходимые экспертизы.

Следком выяснит причину смерти пенсионерки в Листвянке. Об этом РЗН. инфо во вторник, 22 декабря, сообщила старший следователь Рязанского МСО СУ СКР по области Юлия Баранова.

Она уточнила, что после гибели 62-летней женщины следователи начали проверку и назначили необходимые экспертизы.

Ранее появилась информация, что пенсионерка покончила с собой.