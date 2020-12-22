Рязанские депутаты исполнили желания воспитанников двух школ-интернатов

Среди подарков, приобретенных депутатами, в основном игрушки, а также гаджеты и спортивный инвентарь. Все подарки именные. Пакеты и коробки передали волонтерам, они доставят их детям.

Депутаты Рязанской гордумы исполнили желания воспитанников Касимовской школы-интерната и Лесно-Конобеевской школы-интерната (Шацкий район). Письма с пожеланиями детей были на елках, установленных в крупных торговых центрах, сообщила пресс-служба гордумы во вторник, 22 декабря.

«Уже стало хорошей традицией в канун Нового года от депутатского корпуса Рязанской городской Думы делать подарки детям, которые нуждаются в доброте, ласке и заботе. Мы рады выполнить эту миссию, стать для каждого малыша Дедом Морозом. Приятно открывать новый конверт и решать задачу, которую перед нами ставит ребенок. Хочется, чтобы мечты всех детишек исполнялись», — отметила глава муниципального образования, председатель гордумы Юлия Рокотянская.

Среди подарков, приобретенных депутатами, в основном игрушки, а также гаджеты и спортивный инвентарь. Все подарки именные. Пакеты и коробки передали волонтерам, они доставят их детям.

«Акция называется „Елка желаний“. На самом деле такой проект в Рязанской области реализуется очень давно. Раньше он назывался „Подари детям праздник“. Большая радость дарить в эти дни праздник всем детям Рязанской области, особенно тем, которые лишены родительского тепла», — сказала зампред комитета по бюджету и налоговой политике гордумы Елена Волкова.

В рамках всероссийской социальной акции «Елка желаний» все желающие могут выполнить мечты сирот и детей, оказавшихся без попечения родителей.

С 26 декабря активисты начнут развозить подарки по школам-интернатам.