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Рязанец получит сто тысяч за шрамы на лице, оставленные соседской собакой
Владелец собаки подал апелляцию, но облсуд оставил ее без удовлетворения. Владелец собаки подал апелляцию, но облсуд оставил ее без удовлетворения.

Рязанец получит сто тысяч рублей в качестве морального ущерба за нападение собаки. Об этом сообщила пресс-служба облсуда.

Инцидент произошел в июне 2019 года. Житель Рязанского района вышел на улицу, где его окликнул сосед, попросивший сигарету. В это время из открытых ворот соседа выбежал пес породы аляскинский маламут и набросился на рязанца.

Потерпевшего доставили в ОКБ, в отделении челюстно-лицевой хирургии ему сделали операцию. Травмы оценили как легкий вред здоровью, однако на лице мужчины остались шрамы.

Пострадавший обратился в суд, его иск удовлетворили частично. С ответчика взыскали 100 тысяч рублей моральной компенсации, а также почти 24 тысячи судебных расходов.

Владелец собаки подал апелляцию, но облсуд оставил ее без удовлетворения.