Рязанец получит сто тысяч за шрамы на лице, оставленные соседской собакой

Рязанец получит сто тысяч рублей в качестве морального ущерба за нападение собаки. Об этом сообщила
Инцидент произошел в июне 2019 года. Житель Рязанского района вышел на улицу, где его окликнул сосед, попросивший сигарету. В это время из открытых ворот соседа выбежал пес породы аляскинский маламут и набросился на рязанца.
Потерпевшего доставили в ОКБ, в отделении челюстно-лицевой хирургии ему сделали операцию. Травмы оценили как легкий вред здоровью, однако на лице мужчины остались шрамы.
Пострадавший обратился в суд, его иск удовлетворили частично. С ответчика взыскали 100 тысяч рублей моральной компенсации, а также почти 24 тысячи судебных расходов.
Владелец собаки подал апелляцию, но облсуд оставил ее без удовлетворения.