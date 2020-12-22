Рязанца задержали за угон машины у знакомого

В Рязани задержали мужчину, подозреваемого в угоне автомобиля после застолья. Мужчине грозит до 5 лет тюрьмы.

В Рязани задержали мужчину, подозреваемого в угоне автомобиля после застолья. Об этом во вторник, 22 декабря, сообщили на сайте регионального МВД.

В полицию обратился 30-летний рязанец. Он сообщил о пропаже машины. Мужчина рассказал, что находился в гостях у приятеля вместе со своим 32-летним знакомым. После застолья потерпевший пошел домой, но на улице не обнаружил своего автомобиля. Полицейские разослали описание пропавшей машины инспекторам ГИБДД. Последние остановили угнанный автомобиль, а водителя задержали. Им оказался знакомый владельца машины, с которым он пришел в гости.

Теперь мужчине грозит до 5 лет тюрьмы.