Рязанца задержали за угон машины у знакомого
В Рязани задержали мужчину, подозреваемого в угоне автомобиля после застолья. Мужчине грозит до 5 лет тюрьмы.
В Рязани задержали мужчину, подозреваемого в угоне автомобиля после застолья. Об этом во вторник, 22 декабря,
В полицию обратился 30-летний рязанец. Он сообщил о пропаже машины. Мужчина рассказал, что находился в гостях у приятеля вместе со своим 32-летним знакомым. После застолья потерпевший пошел домой, но на улице не обнаружил своего автомобиля. Полицейские разослали описание пропавшей машины инспекторам ГИБДД. Последние остановили угнанный автомобиль, а водителя задержали. Им оказался знакомый владельца машины, с которым он пришел в гости.
Теперь мужчине грозит до 5 лет тюрьмы.