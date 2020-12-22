Рязанца задержали за кражу денег с банковской карты

В Рязани задержали мужчину, укравшего 10 тысяч рублей с банковской карты своего 25-летнего собутыльника. Полицейские установили банковский счет, на который были переведены деньги.

В Рязани задержали мужчину, укравшего 10 тысяч рублей с банковской карты своего 25-летнего собутыльника. Об этом во вторник, 22 декабря, сообщили на сайте регионального МВД.

В полицию обратился мужчина из Скопина, у которого пропала банковская карта. Он рассказал, что приехал с другом в гости к его знакомым в Рязани. Нескольких человек из собравшейся компании он не знал. Молодые люди выпили, после чего друг потерпевшего уехал. Между оставшимися мужчинами произошел конфликт. Жителя Скопина выгнали из квартиры без верхней одежды, в которой осталась карта. Спустя время мужчина получил СМС-уведомление о списании с нее 10 тысяч рублей.

Полицейские установили банковский счет, на который были переведены деньги. Его владельцем оказался 22-летний рязанец. Его задержали. Мужчине грозит до 6 лет тюрьмы.