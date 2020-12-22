Ростсельмаш подводит итоги программы для механизаторов

В компании отметили, что результаты по разным параметрам для Рязанской области являются рекордными.

Компания Ростсельмаш подводит итоги программы «Ставим рекорды вместе». В ней приняли участие более 2000 человек со всей России. В компании отметили, что результаты по разным параметрам для Рязанской области являются рекордными.

Работу механизаторов сравнили по ряду параметров, в том числе производительности на сельхозоперациях и топливной экономичности, все участники должны были проявить себя на технике Ростсельмаш, ограничений по количеству номинаций и размеру агрофирм не было.

«Хозяйства со всей России активно включались в соревнование с самого первого дня. Среди наиболее активных — Свердловская, Курганская, Новосибирская, Ростовская, Волгоградская области, Пермский, Краснодарский, Алтайский края», — рассказали в компании.

Там отметили, что по всем показателям отлично проявили себя тракторы, цифры уже называют рекордными. Лучшую производительность показали хозяйства Саратовской, Самарской, Тамбовской областей, а также Ставропольского края. На комбайнах лучший намолот показали участники из Белгородской, Омской, Кемеровской областей. Интересно, что по всем операциям установлено превышение средних показателей по региону.

Лучшим результатом в Рязанской области в номинации «Намолот на RSM 161» признан ИП Глава КФХ Гусев Е.А. Победитель отметил, что достигнуть таких показателей ему помогли хорошая урожайность и безотказная работа техники. «Ростсельмаш выпускает машины хорошего качества. Наш RSM 161 нас полностью устраивает. Компания-дилер „Агрит“ зарекомендовала себя в наших глазах как надежный поставщик результативной и мощной техники Ростсельмаш. А высокий уровень сервиса нас постоянно радует», — отметили в сообщении.

«Нашим аграриям всегда было что показать. Это крепкие профессионалы своего дела, подобные соревнования — повод обратить внимание на их достижения во всероссийском масштабе. Мы с радостью поддерживали программу „Ставим рекорды вместе“ и будем приветствовать внимание производителей техники к человеку труда и в дальнейшем», — прокомментировала директор компании-дилера Ростсельмаш Вера Попова.

Лучшие в номинациях получат 30 автомобилей LADA 4x4 Urban 3D 2020 года выпуска. Награды механизаторам будут вручены уже скоро — до конца этого года.