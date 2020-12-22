Роструд рассказал о работе 31 декабря

Рабочий день 31 декабря сократят на час, но его можно сделать и выходным. Об этом РИА Новости сообщил замруководителя Роструда Иван Шкловец. В ведомстве напомнили, что россияне будут отдыхать с 1 по 10 января, а первым рабочим днем в 2021 году станет 11 января.

Рабочий день 31 декабря сократят на час, но его можно сделать и выходным. Об этом РИА Новости сообщил замруководителя Роструда Иван Шкловец.

В ведомстве напомнили, что россияне будут отдыхать с 1 по 10 января, а первым рабочим днем в 2021 году станет 11 января.

Как пояснил Иван Шкловец, 31 декабря работодатель может дать сотрудникам дополнительный день отпуска по их заявлениям как отгул за отработанное сверхурочное время либо за работу в выходной или праздник, а также как часть ежегодного отпуска.

Кроме того, в организации могут издать локальный нормативный акт, который предусматривает оплату выходного.

Ранее власти ряда регионов объявили 31 декабря выходным днем.