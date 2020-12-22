Россиянка обвинила мужчину в изнасиловании за отказ покупать еду

Жительница Ханты-Мансийского автономного округа обвинила мужчину в изнасиловании за отказ купить и привезти ей еду. На женщину завели дело о ложном доносе.

Жительница Ханты-Мансийского автономного округа обвинила мужчину в изнасиловании за отказ купить и привезти ей еду. На женщину завели дело о ложном доносе, сообщили в местном следкоме.

По версии следствия, 9 июля пьяная жительница города Урай обратилась в полицию и СК с заявлением об изнасиловании.

Проверка показала, что предполагаемый насильник в указанное время был в другом месте, а на теле женщины нет следов насилия.

«Причиной написания заявления явилась месть обвиняемой за отказ мужчины приобрести за свой счет и привезти ей домой продукты питания», — говорится в сообщении.

46-летней женщине грозит ответственность по статье 306 УК («Заведомо ложный донос о совершении тяжкого преступления»).