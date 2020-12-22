Россиянам назвали правила восстановления организма после COVID-19

Терапевт Ольга Змановская назвала правила восстановления здоровья после коронавируса. Например, чтобы восстановить тонус, можно использовать элеутерококк, женьшень или лимонник.

Терапевт Ольга Змановская назвала правила восстановления здоровья после коронавируса. Об этом во вторник, 22 декабря, сообщила Московский Комсомолец .

По ее словам, на этапе выздоровления стоит заниматься легкими или умеренными физическими нагрузками, аэробикой, гимнастикой, дыхательными упражнениями. Тренироваться лучше лежа, без особой нагрузки, но регулярно.

В рацион стоит вводить больше белков и витамина C. Для смягчения последствий приема антибиотиков — употреблять кефир, ряженку, натуральные йогурты без добавок, добавить в рацион лактулозу и пробиотики. Кроме того, стоит отказаться от сладкого, жареного, соленого и острого.

При учащении сердцебиения в спокойном состоянии терапевт порекомендовала отказаться от кофе, крепкого чая и других стимуляторов. Чтобы восстановить тонус, можно использовать элеутерококк, женьшень или лимонник.