Россиян предупредили о резких изменениях погоды

На европейскую часть страны надвигается атлантический циклон, передает во вторник, 22 декабря, РИА Новости со ссылкой на центр «Фобос». В средней полосе России с четверга усилятся осадки, которые будут самыми обильными с начала зимы.

Россиян предупредили о резких изменениях погоды. На европейскую часть страны надвигается атлантический циклон, передает во вторник, 22 декабря, РИА Новости со ссылкой на центр «Фобос».

В средней полосе России с четверга усилятся осадки, которые будут самыми обильными с начала зимы.

К концу рабочей недели циклон займет территорию от северных регионов Урала до Балтийского моря. В некоторых областях на западе европейской части страны за сутки может выпасть порядка половины месячной нормы снега.

Ожидается, что к субботе в Москве выпадет более трети месячного объема снега, а температура повысится до нуля.