Россельхознадзор: рязанцам продают поддельную икру

Россельхознадзор проводит рейды по местам несанкционированной торговли красной икрой. В декабре специалисты нашли 64 банки опасного продукта.

Россельхознадзор проводит рейды по местам несанкционированной торговли красной икрой. В декабре специалисты нашли 64 банки опасного продукта.

У продавцов не было ветеринарно-сопроводительных документов на икру, а также декларации о соответствии. Часть товара оказалась обезличенной, без указания производителя, даты изготовления и срока годности. Кроме того, на некоторых банках были указаны производители, которые уже давно закрылись или даже не существовали: ООО «Персей» (Сахалинская область), ООО «Жемчужина камчатки» (Камчатский край), ООО «Сахал».

В отношении виновных составили административные материалы, красную икру изъяли.