Путин подписал закон об обороте лекарственных средств

Ранее в законодательстве был пробел: изготовить лекарство или медизделие можно было из любого этилового спирта. Теперь нужно использовать только фармацевтическую субстанцию.

Владимир Путин подписал закон об обороте лекарственных средств. Документ опубликовали на портале правовой информации.

Ранее в законодательстве был пробел: изготовить лекарство или медизделие можно было из любого этилового спирта. Теперь нужно использовать только фармацевтическую субстанцию. Это предполагает отдельную систему лицензирования и контроля.

Закон также включает в себя норму, согласно которой исследование лекарственного препарата на отсутствие влияния разных вспомогательных веществ на его безопасность и эффективность станут проводить по правилам Евразийского экономического союза.