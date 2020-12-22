\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 22
-8°
Срд, 23
-10°
Чтв, 24
-5°
ЦБ USD 75.35 0.68 23/12
ЦБ EUR 92.07 1.07 23/12
Нал. USD 74.92 / 76.09 14:40
Нал. EUR 91.65 / 92.44 14:40
Новости
Коронавирус
Публикации
Как получить новогодние выплаты на детей? Инструкция
Деньги выплатят семьям с детьми до 8 лет, которые родил...
18 декабря 13:41
9 983
Душевный подход и эксклюзивные предложения. Создатели «Белого дома» ра...
Создатели «Белого дома» Станислав Ремезов и Николай Сав...
17 декабря 14:28
9 466
Ипотека показывает зубы. Почему льготные кредиты на новостройки стали...
Льготную ипотеку запустили в апреле для поддержки строи...
16 декабря 11:54
11 350
Праздник на дом: как рязанцы смогут отметить Новый год в условиях панд...
Новый 2021 год Рязань будет встречать в непривычных усл...
12 декабря 16:31
20 579
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Профессия губернатор
Новое
ИТОГИ ГОДА 2019
Рязанцы в Чернобыле
Четыре века главной площади Рязани
Солженицын в Рязани. К 100-летию писателя
ИТОГИ ГОДА 2018
Все спецпроекты →
Путин подписал закон об обороте лекарственных средств
Ранее в законодательстве был пробел: изготовить лекарство или медизделие можно было из любого этилового спирта. Теперь нужно использовать только фармацевтическую субстанцию.

Владимир Путин подписал закон об обороте лекарственных средств. Документ опубликовали на портале правовой информации.

Ранее в законодательстве был пробел: изготовить лекарство или медизделие можно было из любого этилового спирта. Теперь нужно использовать только фармацевтическую субстанцию. Это предполагает отдельную систему лицензирования и контроля.

Закон также включает в себя норму, согласно которой исследование лекарственного препарата на отсутствие влияния разных вспомогательных веществ на его безопасность и эффективность станут проводить по правилам Евразийского экономического союза.