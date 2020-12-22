Полиция ищет очевидцев смертельной аварии с грузовиком и легковушкой

Полиция ищет очевидцев смертельной аварии с грузовиком и легковушкой, которая произошла примерно в 00:55 11 декабря на 187 километре трассы М-5.

Полиция ищет очевидцев смертельной аварии с грузовиком и легковушкой, которая произошла примерно в 00:55 11 декабря на 187 километре трассы М-5.

По предварительной информации, 24-летний житель Шацкого района на Volkswagen Polo не выбрал безопасную скорость и столкнулся с грузовиком Scania с полуприцепом. Водитель Volkswagen погиб на месте.

За рулем грузовика был 34-летний житель Путятинского района. Мужчина получил травмы, ему оказали медпомощь.

Известно, что за два километра до места происшествия водитель Volkswagen двигался со скоростью 170 км/ч. Очевидцев просят обращаться по телефону 29-74-99.