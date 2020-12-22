Ночью в Рязани перекроют Московское шоссе

«Управление энергетики и ЖКХ информирует, что движение будет возобновлено по мере завершения работ», — отметили в мэрии.

В ночь на среду, 23 декабря, в Рязани перекроют Московское шоссе. Об этом сообщил сайт мэрии.

С 00:00 до 5:00 специалисты будут реконструировать воздушную линию и монтировать провода между домами №№14-а и 16-а. Из-за этого перекроют участок дороги от остановки «Дом книги» до остановки «Таможня»

«Управление энергетики и ЖКХ информирует, что движение будет возобновлено по мере завершения работ», — отметили в мэрии.

Напомним, около дома №16 на Московском шоссе делают опору ЛЭП в виде памятника парашютисту.