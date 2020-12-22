На Рязанском приборном заводе определилась сильнейшая стритбольная команда

На Государственном Рязанском приборном заводе (входит в АО «КРЭТ» Госкорпорации «Ростех») завершилось первенство по баскетболу 3×3 (стритболу). В состязаниях участвовало пять команд.

На Государственном Рязанском приборном заводе (входит в АО «КРЭТ» Госкорпорации «Ростех») завершилось первенство по баскетболу 3×3 (стритболу). В состязаниях участвовало пять команд.

Соревнования проходили по круговой системе. Каждая команда состояла из четырех человек — трех игроков в поле и одного на замене.

По итогам турнира победу завоевала команда №1 цеха по сборке комплексов, на втором месте — команда №2 того же подразделения, «бронзовым» призером стала сборная научно-производственного испытательного центра.

Решением судейской коллегии «Самым результативным игроком» первенства был признан начальник инструментального цеха Владимир Макаров, в конкурсе штрафных бросков победил регулировщик радиоэлектронной аппаратуры и приборов Андрей Сенин, а трехочковых — мастер участка Артем Иванцов.

Самая сильная команда первенства АО «ГРПЗ» по стритболу награждена Кубком, а все команды-участницы и лучшие баскетболисты — грамотами. Игроки команд, занявших пьедестал почета, и победители конкурсов отмечены денежными призами.

В АО «ГРПЗ» для любителей баскетбола работает секция. Заводское первенство по этому виду спорта проводится ежегодно. Сильнейшие игроки представляют предприятие на региональных и всероссийских состязаниях. В октябре 2020 года команда ГРПЗ-1 по стритболу одержала победу в первенстве Рязанской областной профсоюзной организации Российского профсоюза работников радиоэлектронной промышленности. В этом турнире от завода выступили две команды.

Стритбол — разновидность баскетбола, так называемый «уличный» вариант, где в составе команды на площадку выходят три игрока и один — запасной. Зона игры составляет половину обычной площадки для баскетбола с одной корзиной.