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Минобороны России попало в санкционный список США
Ранее Минторг США опубликовал перечень более чем 100 российских и китайских компаний, которым запретили покупку американских технологий.

Американское Министерство торговли опубликовало санкционный список, в который попали Минобороны России и Служба внешней разведки (СВР). Об этом передает RT.

Всего в перечне оказалась 41 российская организация, некоторые из которых повторяются. Так, в списке «Ростех», Рособоронэкспорт, Объединенная авиастроительная корпорация, МиГ, «Гражданские самолеты Сухого», «Туполев», специальный летный отряд «Россия» и другие.

Ранее Минторг США опубликовал перечень более чем 100 российских и китайских компаний, которым запретили покупку американских технологий.