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Гендиректор «Россети Центр» поздравил коллег и партнеров с Днем энергетика
Гендиректор «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» Игорь Маковский поздравил коллег и партнеров с Днем энергетика.

Гендиректор «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» Игорь Маковский поздравил коллег и партнеров с Днем энергетика.

«2020-й год знаковый для всех нас — людей, посвятившим энергетике свою жизнь, ведь это год столетия ГОЭЛРО. Влияние Плана ГОЭЛРО на развитие электроэнергетики страны и создание основ энергетической науки невозможно переоценить. Электрификация — это не только невероятное прошлое и комфортное настоящее. Она стала фундаментом всех открытий и достижений, в том числе будущих. И сейчас, по прошествии ста лет, энергетика шагнула в новую эпоху — эпоху цифровой трансформации.

Работать в энергетике всегда считалось престижным, а быть энергетиком — и почетно, и ответственно. В этот день мне особенно приятно выразить благодарность каждому представителю нашего коллектива за верность профессии, за честное и достойное отношение к делу. Ваш профессионализм, стремление к достижению цели и ответственное отношение к делу способствуют успешному решению задач, стоящих перед нами.

Пусть в ваших окнах всегда горит свет, в домах царят тепло и уют! Пусть в работе не будет непредвиденных ситуаций, а вверенные объекты эксплуатируются надежно и безаварийно! Мира и процветания вам и вашим близким!» — сказал Игорь Маковский.