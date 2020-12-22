Диетологи рассказали, сколько конфет в день можно давать ребенку

Врачи рассказали, сколько сладкого в день можно давать ребенку. Здоровый ребенок может съесть три конфеты в день, но после полноценного приема пищи. Также, по мнению врачей, детям нельзя есть острое, жирное и копченое и стоит быть осторожными с мандаринами и другими фруктами.

Врачи рассказали, сколько сладкого в день можно давать ребенку. Об этом во вторник, 22 декабря, сообщает РИА Новости.

По словам детского диетолога Юлии Бачуриной, здоровый ребенок может съесть три конфеты в день, но после полноценного приема пищи. Еще она посоветовала обращать внимание на состав сладостей. «Есть натуральные конфеты ручной работы, состоящие в основном из сухофруктов, а есть те сладости, которые состоят из трансжиров — такие давать вообще нежелательно, а качественными, хорошими, почему бы и не побаловать», — отметила Бачурина.

Также, по мнению врачей, детям нельзя есть острое, жирное и копченое и стоит быть осторожными с мандаринами и другими фруктами. Газировку и сладкие напитки диетологи тоже советуют ограничить.