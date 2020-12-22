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Установлена личность обезглавленной в центре Москвы девушки
Оказалось, что тело погибшей принадлежит светской львице Ирине Шафировой. По данным РЕН-ТВ, у 46-летней Шафировой были проблемы с мужем — бизнесменом Борисом Шафировым.

Установлена личность обезглавленной в центре Москвы девушки. Об этом сообщает РЕН-ТВ. Оказалось, что тело погибшей принадлежит светской львице Ирине Шафировой. По данным издания, у 46-летней Шафировой были проблемы с мужем — бизнесменом Борисом Шафировым. Супруги приняли решение развестись, а девушка тяжело переживала расставание.

Обстоятельства гибели Шафировой выясняются. Напомним, ее тело без головы обнаружили во вторник, 22 декабря.