Аркадий Фомин поздравил рязанских энергетиков с профессиональным праздником

По его словам, современный энергетический комплекс — это не только базовый сектор экономики, но и залог будущего страны.

Во вторник, 22 декабря, председатель облдумы Аркадий Фомин поздравил рязанских энергетиков с профессиональным праздником.

По его словам, современный энергетический комплекс — это не только базовый сектор экономики, но и залог будущего страны. От профессиональной и слаженной работы энергетиков напрямую зависит надежное функционирование промышленности, социальной и жилищно-коммунальной сферы, транспорта, а, значит, качество жизни людей.

«На энергетических предприятиях нашего региона трудятся высококвалифицированные специалисты, которые и обеспечивают стабильное и безопасное энергоснабжение населения и предприятий области, в том числе при экстремальных ситуациях, — отметил Фомин. — Сегодня перед вами стоят важные задачи по модернизации и укреплению инженерной инфраструктуры, цифровизации производства, внедрению интеллектуальных систем управления, новейших технологий и мощностей, обеспечивающих снижение энергопотерь».

Председатель облдумы выразил уверенность в том, что накопленный опыт, достигнутые результаты будут и в дальнейшем способствовать динамичному развитию отрасли. Он пожелал рязанцам крепкого здоровья и счастья.