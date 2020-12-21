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Видео: звезда «Папиных дочек» вышла замуж за Авербуха
Ранее фигурист был женат на своей спортивной партнерше Ирине Лобачевой. В 2004 году у них родился сын, в 2007 году пара рассталась.

Звезда «Папиных дочек», 25-летняя Елизавета Арзамасова вышла замуж за 47-летнего фигуриста Илью Авербуха. Видео из ЗАГСА актриса опубликовала в Instagram в воскресенье, 20 декабря. «Маршрут построен», — подписала она.

О романе Арзамасовой и Авербуха стало известно летом. Ранее фигурист был женат на своей спортивной партнерше Ирине Лобачевой. В 2004 году у них родился сын, в 2007 году пара рассталась.