Видео: звезда «Папиных дочек» вышла замуж за Авербуха
Ранее фигурист был женат на своей спортивной партнерше Ирине Лобачевой. В 2004 году у них родился сын, в 2007 году пара рассталась.
Звезда «Папиных дочек», 25-летняя Елизавета Арзамасова вышла замуж за 47-летнего фигуриста Илью Авербуха. Видео из ЗАГСА актриса опубликовала в Instagram в воскресенье, 20 декабря. «Маршрут построен», — подписала она.
О романе Арзамасовой и Авербуха стало известно летом. Ранее фигурист был женат на своей спортивной партнерше Ирине Лобачевой. В 2004 году у них родился сын, в 2007 году пара рассталась.