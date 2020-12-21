Видео: в Петербурге трое мужчин избили семью на детской площадке

В Санкт-Петербурге трое мужчин избили семью на детской площадке. Теперь семье угрожают.

В Санкт-Петербурге трое мужчин избили семью на детской площадке. Об этом в понедельник, 21 декабря, рассказало РИА Новости .

По словам пострадавших, мужчины пристали на площадке к несовершеннолетним девочкам, начали их таскать за шиворот и замахиваться. Тогда женщина, увидевшая происходящее, позвала на помощь. После этого ее и ее семью избили железными трубами и лопатами. Мать неоднократно били по животу, отцу сломали нос, а брата избили с ноги по животу и по голове. Теперь семье угрожают.

Полиция начала проверку. Устанавливаются обстоятельства и причины конфликта.