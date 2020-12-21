В Ряжске пьяный водитель врезался в дерево

Алкотест показал, что водитель был пьян — 0,278 промилле на литр выдыхаемого воздуха. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

В пятницу, 18 декабря, на улице Фурманова в Ряжске произошло ДТП. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Примерно в 5:00 30-летний местный житель на ВАЗ-2110 не справился с управлением и врезался в дерево. Травмы получили водитель и его 29-летний пассажир, им оказали медпомощь.

Алкотест показал, что водитель был пьян — 0,278 промилле на литр выдыхаемого воздуха.