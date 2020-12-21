В Рязанской области сотрудники Росгвардии задержали угонщика машины

Мужчину нашли совместно с сотрудниками полиции. В салоне были двое пьяных мужчин.

В Скопине сотрудники Росгвардии задержали двоих мужчин, подозреваемых в угоне автомобиля. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления Росгвардии.

В выходные в полицию сообщили об угоне автомобиля ВАЗ-21140, который был припаркован у дома в Автозаводском микрорайоне Скопина.

Во время патрулирования сотрудники вневедомственной охраны обратили внимание на автомобиль, подходящий под описание.

В салоне были двое пьяных мужчин. Росгвардейцы совместно с коллегами из полиции задержали предполагаемых подозреваемых в угоне.

Выяснилось, что за рулем угнанного автомобиля находился житель соседнего региона 1991 года рождения.