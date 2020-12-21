В Рязанской области со следующего года увеличат минимальную зарплату

В Рязанской области подписали трехстороннее региональное соглашение о минимальной заработной плате на 2021 год. Согласно документу, работники внебюджетных организаций станут получать не менее 13 тысяч 200 рублей.

В Рязанской области подписали трехстороннее региональное соглашение о минимальной заработной плате на 2021 год. Об этом в понедельник, 21 декабря, сообщили в региональном правительстве.

Согласно документу, работники внебюджетных организаций станут получать не менее 13 тысяч 200 рублей.

Документ подписали губернатор Николай Любимов, председатель Рязанского областного союза организаций профсоюзов Инна Калашникова, председатель объединения «Рязанская Ассоциация экономического сотрудничества предприятий» Владимир Кутенцын. По сравнению с 2020 годом, минимальная зарплата увеличится на 700 рублей.