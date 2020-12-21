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В ночь на вторник в Рязанской области похолодает до -15 градусов
По данным синоптиков, будет облачно с прояснениями. Прогноз погоды опубликовали на сайте регионального ГУ МЧС.

В ночь на вторник, 22 декабря, в Рязанской области похолодает до -15 градусов. Прогноз погоды опубликовали на сайте регионального ГУ МЧС.

По данным синоптиков, будет облачно с прояснениями. Преимущественно без осадков, на дорогах местами гололедица. Ветер юго-западный, 5-10 метров в секунду.

Температура воздуха ночью -11, -6 градусов, местами -15 градусов, днем -8, -3 градуса.