В Москве усилили коронавирусные меры в общественных местах

В Москве усилили коронавирусные меры в общественных местах. Контроль за соблюдением мер, связанных с распространением COVID-19, будет действовать в Москве в предновогодний период и во время самих праздничных каникул.

В Москве усилили коронавирусные меры в общественных местах. Об этом в понедельник, 21 декабря, сообщили в Роспотребнадзоре.

«В преддверии новогодних праздников и в связи в ростом заболеваемости новой коронавирусной инфекцией управлением Роспотребнадзора по Москве усилен контроль за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований на объектах, особое внимание уделяется объектам массового сосредоточения людей. Ситуация находится на контроле», — говорится в сообщении.

Контроль за соблюдением мер, связанных с распространением COVID-19, будет действовать в Москве в предновогодний период и во время самих праздничных каникул.