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В Госдуму внесли поправку об обязанности соцсетей блокировать незаконный контент
В Госдуму внесли поправку, которая обязывает социальные сети с 1 февраля 2020 года самостоятельно блокировать незаконный контент. Инициатива принадлежит депутатам Единой России Сергею Боярскому и Андрею Альшевскому.

В Госдуму внесли поправку, которая обязывает социальные сети с 1 февраля 2021 года самостоятельно блокировать незаконный контент. Об этом в понедельник, 21 декабря, сообщил ТАСС со ссылкой на источник в нижней палате парламента.

Инициатива принадлежит депутатам Единой России Сергею Боярскому и Андрею Альшевскому. По новым правилам социальные сети должны блокировать порнографические изображениями несовершеннолетних, информацию, склоняющую детей к совершению опасных для жизни незаконных действий, данные о способах изготовления и использования наркотиков, способах совершения самоубийства и призывах к нему, рекламе дистанционной продажи алкоголя и интернет-казино. К тому же, соцсети будут обязаны блокировать информацию оскорбляющую человеческое достоинство и общественную нравственность, явное неуважение к обществу, государству, официальным государственным символам, Конституции, призывы к массовым беспорядкам и экстремизму.

Кроме того, владельцы соцсетей обязаны не допускать их использования для совершения уголовно наказуемых действий. Теперь в социальных сетях не получится разгласить сведения, составляющих государственную или иную специально охраняемую законом тайну, экстремистские материалы. Соцсети будут блокировать информацию, опубликованную с целью опорочить гражданина по признакам пола, возраста, расовой или национальной принадлежности, языка, отношения к религии, профессии, места жительства и работы, а также в связи с их политическими убеждениями.