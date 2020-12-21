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Умер автор «Ну, погоди!» Александр Курляндский
Причины смерти не называются. Отметим, Курляндский был одним из авторов советского мультсериала «Ну, погоди».

На 83 году жизни скончался писатель, драматург, автор книг для детей Александр Курляндский. Об этом сообщает «Эхо Москвы» со ссылкой на его близких.

Причины смерти не называются.

Курляндский был одним из авторов советского мультсериала «Ну, погоди», а также одним из создателей мультсериалов «Великолепный Гоша» и «Возвращение блудного попугая». Несколько его юмористических рассказов были экранизированы для альманаха «Ералаш».

В 1988 году Курляндский как автор сценария «Ну, погоди!» вместе с режиссером Вячеславом Котеночкиным и художником Светозаром Русаковым был удостоен Государственной премии СССР за произведения литературы и искусства для детей.