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Три рязанки под видом медработников обокрали пенсионерку
Оперативники проверяют причастность задержанных к совершению аналогичных преступлений. Всех потерпевших просят позвонить по телефону 249-92-84.

Три жительницы Рязанской области обокрали 77-летнюю пенсионерку в Кунгуре Пермского края. Об этом сообщила пресс-служба местного УМВД.

Подозреваемыми оказались цыганки в возрасте от 33 до 56 лет. 15 декабря они под видом медработников пришли к потерпевшей и, пока две рязанки отвлекали женщину, третья похитила 650 тысяч рублей и ювелирные украшения. После этого злоумышленницы скрылись.

Когда подозреваемые приехали в Пермь, их задержали. В отношении цыганок возбудили уголовное дело по части 3 статьи 158 УК, их арестовали.

Оперативники проверяют причастность задержанных к совершению аналогичных преступлений. Всех потерпевших просят позвонить по телефону 249-92-84.