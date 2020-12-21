Таможенники возбудили дело против подставного директора из Рязани

Тульская таможня возбудила против 38-летнего рязанца уголовное дело. В 2019 году он за деньги предоставил свой паспорт для регистрации фирмы. При этом являться руководителем компании мужчина не собирался.

Тульская таможня возбудила против 38-летнего рязанца уголовное дело. Об этом в понедельник, 21 декабря, сообщили на сайте Центрального таможенного управления.

Рязанец в 2019 году за деньги предоставил свой паспорт для регистрации фирмы. При этом являться руководителем компании он не собирался. По мнению таможенников, махинацию произвели для того, чтобы осуществлять незаконные финансовые операции.

Отметим, что против мужчины возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 173 «Незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица».